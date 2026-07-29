Informations pratiques

Carnac

Petits chanteurs de Saint Dominique (chorale)

Eglise St Cornély Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les Petits Chanteurs de Saint-Dominique effectueront fin août leur tournée annuelle en Bretagne et vous pourrez venir

les écouter à Carnac.

Fondé en 2010, ce chœur composé d’environ 35 garçons entre 12 et 18 ans est basé au Pecq dans les Yvelines. Dirigés par Rogatien Despaigne, ils interprètent principalement des œuvres polyphoniques sacrées du Moyen-Age à nos jours. Le répertoire sera principalement autour du Psaume 42 de Mendelssohn.

entrée et participation libres .

Eglise St Cornély Carnac 56340 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Petits chanteurs de Saint Dominique (chorale) Carnac a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon