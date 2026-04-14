Petits châteaux : Amour Gloire et Complots, par la Compagnie Combin’Arts, Site de la Porte aux Boules, Gravelines
Petits châteaux : Amour Gloire et Complots, par la Compagnie Combin’Arts, Site de la Porte aux Boules, Gravelines samedi 25 avril 2026.
Petits châteaux : Amour Gloire et Complots, par la Compagnie Combin’Arts Samedi 25 avril, 15h00, 17h00 Site de la Porte aux Boules Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T17:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00
Battez tambours et sonnez trompettes ! Les Festoyants du Gras Jour, saltimbanques facétieux, s’emparent de l’histoire d’une querelle entre seigneurs voisins pour la raconter à leur manière ! Ils incarnent à la fois nobles capricieux, jouvencelles exubérantes ou combattants peu téméraires… Tout est sens dessus-dessous ! Ils vous feront vivre ce récit épique où l’absurde est roi.
Dans un défilé de personnages clownesques et de surprises marionnettiques au cœur d’un castelet géant, nos deux raconteurs vous embarquent dans une ambiance drôle et festive !
Site de la Porte aux Boules rue de dunkerque gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328248565 »}]
Battez tambours et sonnez trompettes ! Un spectacle de saltimbanques Spectacle
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