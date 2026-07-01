Petits Mondes, Grand-Théâtre, Salon Boireau, Bordeaux

Informations pratiques

Petits Mondes 21 et 22 novembre Grand-Théâtre, Salon Boireau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T11:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:40:00+01:00

Fin : 2026-11-22T11:30:00+01:00 – 2026-11-22T12:10:00+01:00

Famille | Danse à partir de 12 mois

Dans un petit cocon, sur un joli tissu, devant deux corps dansant pour eux, les tout-petits s’éveillent au mouvement. La compagnie La Collective met en avant le toucher comme sens principal de l’être au monde, ou de la création du sien, peau à peau. Un petit pas après l’autre, parents et enfants entrent dans la danse.

Coproduction Iddac, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Grand-Théâtre, Salon Boireau Place de la comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701119-petits-mondes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-danse-petits-mondes-84921 »}]

Compagnie La Collective Famille