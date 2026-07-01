Informations pratiques

Fatouville-Grestain

Petits souvenirs de Normandie cousus à la main Atelier textile

Fatouville Grestain Fatouville-Grestain Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Et si les vacances étaient l’occasion de rapporter un souvenir de Normandie… fabriqué de ses propres mains ?

Et si les vacances étaient l’occasion de rapporter un souvenir de Normandie… fabriqué de ses propres mains ?

Tout au long de l’été, les enfants à partir de 8 ans — mais aussi les parents, grands-parents, frères, sœurs ou amis — sont invités à partager un moment créatif autour du textile dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Inspirés par la nature normande, les marchés d’été et les plaisirs de la saison, les participants réaliseront de délicates créations cousues à la main une gourmande fraise en tissu rappelant les marchés normands en été, un mobile Souvenirs de la mer évoquant la plage de Honfleur, où les enfants ramassent des petits cailloux et des coquillages en gardant le souvenir de la mer, un arbre peuplé de petits oiseaux colorés, symbole de la campagne normande, ou encore des papillons en tissu pour personnaliser un tee-shirt, un sac ou un chapeau et les porter tout au long des vacances.

Chaque atelier permet de découvrir, pas à pas, différentes techniques accessibles à tous couture à la main, petite broderie, assemblage textile et décoration créative. Aucune expérience n’est nécessaire seule l’envie de créer compte !

Tous les matériaux et outils sont fournis.

Une activité idéale pour partager un moment loin des écrans, développer sa créativité et repartir avec un objet unique qui prolongera les souvenirs des vacances en Normandie.

Réservation obligatoire .

Fatouville Grestain Fatouville-Grestain 27210 Eure Normandie +33 6 81 94 70 04 ekaterinatexier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petits souvenirs de Normandie cousus à la main Atelier textile

What if your holiday were an opportunity to bring back a souvenir from Normandy… one you’d made yourself?

L’événement Petits souvenirs de Normandie cousus à la main Atelier textile Fatouville-Grestain a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Honfleur-Beuzeville