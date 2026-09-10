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Petits travaux dans le logement : la plomberie, Lille, Lille

vendredi 13 novembre 2026 · Lille

Petits travaux dans le logement : la plomberie, Lille, Lille

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Lieu
Lille
Adresse
Lille, France
Ville
59024 Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Petits travaux dans le logement : la plomberie Vendredi 13 novembre, 14h00 Lille Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T14:00:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-13T14:00:00+01:00 – 2026-11-13T16:00:00+01:00

Petits travaux dans le logement : la plomberie
Apprenez à réaliser par vous-même des petits travaux de plomberie : réparation / remplacement de la chasse d’eau ; entretien du siphon ; changement de joints…
Vendredi 13 novembre 2026 – 14h-16h
Atelier pratique – Max 15
Lieu : Lille (adresse communiquée à l’inscription)
Inscription : 03 59 00 03 59 /maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
Animé par : Compagnons Bâtisseurs

Lille Lille, France Lille 59024 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 00 03 59 »}] [{« link »: « mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr »}]
Atelier de bricolage

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