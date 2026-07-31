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AGENDA · Brioude

Petits travaux de couture Espace Socio-Culturel Brioude

samedi 19 septembre 2026 · Espace Socio-Culturel · Brioude

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Espace Socio-Culturel
Adresse
26 avenue Jean Jaurès
Ville
43100 Brioude
Département
Haute-Loire
Tarif

Brioude

Petits travaux de couture

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Une bénévole se propose de vous apprendre les bases de la couture pour des travaux de couture divers et conseils

1 fois/mois Gratuit/ sur inscription
  .

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42  declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

A volunteer is offering to teach you the basics of sewing for various sewing projects and to provide advice.

Once a month? Free—registration required

L’événement Petits travaux de couture Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne

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