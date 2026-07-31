Petits travaux de couture Espace Socio-Culturel Brioude

Informations pratiques

Brioude

Petits travaux de couture

Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Une bénévole se propose de vous apprendre les bases de la couture pour des travaux de couture divers et conseils



1 fois/mois Gratuit/ sur inscription

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Espace Socio-Culturel 26 avenue Jean Jaurès Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 97 42 declicbrioude@wanadoo.fr

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English :

A volunteer is offering to teach you the basics of sewing for various sewing projects and to provide advice.

Once a month? Free—registration required

L’événement Petits travaux de couture Brioude a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne