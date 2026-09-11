Petrikivka, peinture traditionnelle ukrainienne, La Bottega, Metz

Informations pratiques

Petrikivka, peinture traditionnelle ukrainienne 19 et 20 septembre La Bottega Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Natalia Doroshenko, Ukrainienne, et Anaïs Le Gall présenteront, rue Taison, une installation de pierres symbolisant la destruction de l’Ukraine et peintes des motifs de Petrikivka qui symbolisent la souffrance et la renaissance de ce même pays.

La Bottega 20 rue Taison, Metz 57000 Metz 57000 Nouvelle Ville Moselle Grand Est 06 13 12 41 36 http://patriciagerardin.fr Atelier de gravure fondé en 2006, spécialisé dans la taille-douce, la taille d’épargne, le monotype et la gravure à plat. Il accueille artistes et visiteurs autour de techniques traditionnelles et contemporaines d’impression. Places de parking dans le centre.

Natalia Doroshenko, Ukrainienne et Anaïls Le Gall présenteront rue Taison une installation de pierres symbolisant la destruction de l’Ukraine

©Patricia Gérardin