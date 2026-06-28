Petter Wettre Scandinavian Unit Le Melville Paris
Petter Wettre Scandinavian Unit Le Melville Paris jeudi 8 octobre 2026.
Le saxophoniste norvégien Petter Wettre, double lauréat des Grammy norvégiens (Spellemannprisen), lance un nouveau projet ambitieux : Petter Wettre Scandinavian Unit. Cette formation réunit trois musiciens d’exception issus de la scène nordique contemporaine. À la guitare, le Norvégien Bjørn Vidar Solli, figure reconnue pour son jeu lyrique et sa virtuosité moderne. La section rythmique est assurée par deux Suédois basés à Paris : Viktor Nyberg à la contrebasse, moteur d’une pulsation souple et profonde, et Rasmus Blixt à la batterie, dont l’énergie inventive propulse l’ensemble vers de nouveaux territoires sonores.
Avec ce quartet, Wettre explore une esthétique résolument européenne, mêlant intensité scandinave, improvisation et une élégance mélodique qui lui est propre. Scandinavian Unit marque ainsi une nouvelle étape dans le parcours d’un musicien qui continue de redéfinir le jazz nordique.
Petter Wettre : sax
Viktor Nyberg : contrebasse
Rasmus Blixt : batterie
Bjorn Vidar Solli : guitare
Petter Wettre, saxophoniste norvégien primé, lance le Scandinavian Unit, un quartet audacieux avec Bjørn Vidar Solli, Viktor Nyberg et Rasmus Blixt, mêlant jazz scandinave et élégance mélodique!
Le jeudi 08 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-08T23:30:00+02:00
fin : 2026-10-09T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-08T20:30:00+02:00_2026-10-08T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6159
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