Informations pratiques

Pithiviers

Peuple mékong, Peuple Loire & 5×5 Danse

14 Place Denis Poisson Pithiviers Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-25 20:30:00

fin : 2027-03-25

Date(s) :

2027-03-25

Une soirée d’exception alliant danse et voix a cappella au Théâtre du Donjon à Pithiviers ! L’Ensemble Consonance et la Compagnie Entité font dialoguer la musique baroque de Bach et la danse contemporaine à travers deux créations puissantes, universelles et tout public.

Laissez-vous transporter par une rencontre artistique totale au Théâtre du Donjon à Pithiviers !

Ce vendredi 2 avril, assistez à une soirée magique où la danse contemporaine de la Compagnie Entité s’unit à la pureté des chants a cappella de l’Ensemble Consonance. En première partie, Peuple Mékong, Peuple Loire explore en mouvements ce qui nous relie au-delà des frontières à travers la mémoire des fleuves. Puis, la création phare 5×5 fait naître un Bach en trois dimensions cinq danseurs et cinq chanteurs s’approprient un même espace pour faire vibrer le célèbre motet de Jean-Sébastien Bach.

Une polyphonie envoûtante et charnelle où les corps et les sons entrent en parfaite résonance. Un spectacle d’une grande force esthétique accessible à tous. Tarif A.

Réservez vite ! 18 .

14 Place Denis Poisson Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 06 45

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English :

An exceptional evening combining dance and a cappella vocals at the Théâtre du Donjon in Pithiviers! The Ensemble Consonance and the Compagnie Entité bring together Bach’s Baroque music and contemporary dance through two powerful, universal productions suitable for all ages.

L’événement Peuple mékong, Peuple Loire & 5×5 Danse Pithiviers a été mis à jour le 2026-07-11 par OT GRAND PITHIVERAIS