PEUT-ÊTRE LE HASARD THÉÂTRE SORANO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PEUT-ÊTRE LE HASARD

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 25 EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-28 20:00:00

fin : 2027-04-30 21:30:00

Date(s) :

2027-04-28

Peut-Être le Hasard raconte le parcours de Marie-Pierre, 50 ans, professeure de philosophie, atteinte précocement de la maladie d’Alzheimer et de sa fille, jeune aidante, vouée corps et âme à son accompagnement vers une fin de vie digne.

Animé par la passion de la mère pour la chanson et le cinéma et notamment pour sa fascination pour le petit âne d’Au hasard Balthazar de Robert Bresson le spectacle constitue ainsi un vibrant plaidoyer pour la force des souvenirs qui nous relient au présent et la place prégnante à (re)donner aux êtres vulnérables et au soin dans notre société de la vélocité.

Porté de façon chorale et musicale par trois interprètes dont une pianiste Peut-Être Le Hasard se déploie de façon épurée, non sans humour et tendresse, au fil du texte et de l’émotion.

Peut-Être Le Hasard a été publié sous forme de roman en février 2026 aux éditions Les Corps Conducteurs. Le texte a reçu le Prix littéraire du Nouvel Obs 2026. 9 .

THÉÂTRE SORANO 35 Allées Jules Guesde Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

*Peut-être le Hasard* tells the story of Marie-Pierre, a 50-year-old philosophy teacher who developed Alzheimer’s disease at an early age, and her daughter, a young caregiver who is fully committed to helping her mother live out her final days with dignity.

L’événement PEUT-ÊTRE LE HASARD Toulouse a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE