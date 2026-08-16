Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Alice et le maire

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11 20:30:00

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Découvrez Alice et le Maire au ciné-club de Pithiviers. Portée par la brillante Anaïs Demoustier, récompensée par le César de la meilleure actrice, cette comédie politique offre des joutes verbales jubilatoires avec Fabrice Luchini.

Un moment de cinéma à ne pas manquer !

Plongez dans les coulisses de la réflexion politique au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec Alice et le Maire , le réalisateur Nicolas Pariser signe une comédie intellectuelle, savoureuse et subtile. Le film brille par la prestation étincelante d’Anaïs Demoustier, couronnée par le prestigieux César de la meilleure actrice, face à un Fabrice Luchini remarquable en maire de Lyon en panne d’idées.

Entre dialogues ciselés, confrontations philosophiques et humour pince-sans-rire, le duo livre une partition captivante sur le sens du pouvoir et de l’engagement moderne. Une œuvre intelligente et profondément humaine à savourer absolument sur grand écran.

Réservez votre soirée au ciné-club de Pithiviers et laissez-vous charmer par la finesse de cette comédie d’exception ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Alice and the Mayor at the Pithiviers film club. Starring the brilliant Anafs Demoustier, winner of the César Award for Best Actress, this political comedy features exhilarating verbal sparring with Fabrice Luchini.

A cinematic experience not to be missed!

L’événement PFSC Alice et le maire Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS