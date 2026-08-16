Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Confident Royal

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 20:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Découvrez Confident Royal au ciné-club de Pithiviers.

Stephen Frears retrace l’amitié méconnue et politique entre la Reine Victoria et son serviteur indien Abdul Karim.

Porté par l’interprétation magistrale de Judi Dench, ce drame historique est un grand rendez-vous de cinéma !

Plongez dans les coulisses de la couronne britannique au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec Confident Royal , le réalisateur Stephen Frears explore un chapitre méconnu et éminemment politique de l’Histoire l’amitié improbable entre la Reine Victoria et son jeune serviteur indien Abdul Karim.

Porté par l’interprétation somptueuse et magistrale de Judi Dench, ce drame historique offre un regard captivant sur les tensions de la cour, le pouvoir imperial et les préjugés d’une époque. Une œuvre élégante et poignante qui saura passionner les amateurs de grand cinéma.

Ne manquez pas cette projection d’exception lors de la saison du ciné-club de Pithiviers. Réservez votre soirée et laissez-vous transporter par la force de ce récit sur grand écran ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Discover Confident Royal at the Pithiviers Cinema Club.

Stephen Frears recounts the little-known and politically charged friendship between Queen Victoria and her Indian servant, Abdul Karim.

Carried by Judi Dench’s masterful performance, this historical drama is a must-see!

L’événement PFSC Confident Royal Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS