Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Gandhi (ciné-goûter)

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-21 14:00:00

fin : 2027-02-21

Date(s) :

2027-02-21

Découvrez Gandhi au ciné-club de Pithiviers.

Couronnée par 8 Oscars, la fresque monumentale de Richard Attenborough retrace la vie du leader pacifiste, incarné par Ben Kingsley.

Une œuvre grandiose et inspirante à revoir absolument sur grand écran au Cinéma Le Mail !

Plongez dans l’Histoire avec la fresque monumentale Gandhi de Richard Attenborough au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Véritable chef-d’œuvre du 7e art, le film a triomphé à la 55e cérémonie des Oscars en remportant 8 statuettes prestigieuses, dont Meilleur Film, Meilleur Réalisateur et Meilleur Acteur pour Ben Kingsley.

À travers une interprétation habitée et inoubliable, l’acteur fait revivre le parcours exceptionnel du leader de la non-violence et de l’indépendance de l’Inde. Un biopic spectaculaire, humaniste et poignant, célébré par la critique mondiale pour sa beauté plastique et son souffle dramatique.

Amateurs de grand cinéma, réservez votre après-midi du dimanche 21 février à 14h00 à Pithiviers et venez partager une expérience cinématographique hors du commun ! 10 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Discover Gandhi at the Pithiviers Film Club.

Winner of 8 Oscars, Richard Attenborough’s monumental epic chronicles the life of the pacifist leader, played by Ben Kingsley.

A magnificent and inspiring film—a must-see on the big screen at Cinéma Le Mail!

L’événement PFSC Gandhi (ciné-goûter) Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS