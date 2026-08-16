Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Je suis toujours là

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-01 20:30:00

fin : 2027-02-01

Date(s) :

2027-02-01

Découvrez Je suis toujours là au ciné-club de Pithiviers.

Couronné du Prix du scénario à Venise, ce drame poignant de Walter Salles retrace le combat d’une femme sous la dictature brésilienne.

Un rendez-vous de cinéma fort et engagé à vivre au Cinéma Le Mail !

Vivez un grand moment de cinéma politique et humain au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec Je suis toujours là , le réalisateur Walter Salles signe une œuvre poignante, récompensée par le Prix du scénario au Festival de Venise.

Ce film captivant retrace le combat inspirant d’une mère déterminée à protéger sa famille et à faire éclater la vérité sous la dictature militaire brésilienne.

Portée par une interprétation magistrale et une émotion constante, cette fresque historique explore avec finesse les thèmes du pouvoir, de la mémoire et de la résilience.

Une œuvre poignante à ne pas manquer pour les passionnés de 7e art exigeant.

Réservez votre soirée au ciné-club de Pithiviers et laissez-vous emporter par la force de ce récit sur grand écran ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Discover I Am Still Here at the Pithiviers Film Club.

Winner of the Best Screenplay Award at the Venice Film Festival, this poignant drama by Walter Salles chronicles a woman’s struggle under the Brazilian dictatorship.

A powerful and thought-provoking cinematic experience awaits you at Cinéma Le Mail!

L’événement PFSC Je suis toujours là Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS