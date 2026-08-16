Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Le dictacteur

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-10 20:30:00

fin : 2027-06-10

Date(s) :

2027-06-10

Clôturez la saison du ciné-club au Mail avec Le Dictateur de Charlie Chaplin.

Entre satire hilarante, duo irrésistible avec Paulette Goddard et discours final d’une modernité poignante, retrouvez ce chef-d’œuvre universel du 7e art sur grand écran à Pithiviers !

Plongez dans l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’histoire du cinéma au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec Le Dictateur , Charlie Chaplin livre une satire politique géniale, visionnaire et intemporelle. Entouré de la pétillante Paulette Goddard et d’un Jack Oakie hilarant en Benito Mussolini, le cinéaste manie un humour burlesque irrésistible pour tourner en dérision le totalitarisme.

Au-delà de ses scènes comiques mythiques, le film culmine avec un discours final vibrant en faveur de la liberté, de la paix et de la fraternité qui résonne avec une force intacte.

Un grand moment de cinéma engagé, universel et profondément émouvant à vivre sur grand écran.

Ne manquez pas cette ultime séance événement à Pithiviers réservez vite vos places pour vibrer ensemble ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Wrap up the film club season at the Mail with Charlie Chaplin’s *The Dictator*.

From hilarious satire to an irresistible duet with Paulette Goddard and a final speech of poignant modernity, experience this universal masterpiece of cinema on the big screen in Pithiviers!

L’événement PFSC Le dictacteur Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS