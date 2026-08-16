Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Le Président

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-14

Date(s) :

2027-01-14

Vivez un grand moment de cinéma politique avec Le Président d’Henri Verneuil.

Adapté de Georges Simenon, ce chef-d’œuvre offre un duel mythique entre Jean Gabin et Bernard Blier, ciselé par les dialogues d’exception de Michel Audiard. Une séance culte à Pithiviers !

Plongez au cœur des arcanes de l’État au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais ! Avec Le Président , le réalisateur Henri Verneuil signe un monument du cinéma français, adapté du roman de Georges Simenon.

Ce classique d’une modernité saisissante s’appuie sur le génie des dialogues de Michel Audiard et offre un face-à-face inoubliable entre deux géants du 7e art Jean Gabin et Bernard Blier.

Entre intrigues diplomatiques, joutes verbales jubilatoires et réflexions aiguisées sur le pouvoir, ce film culte captivera tous les passionnés.

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du patrimoine cinématographique. Venez vibrer devant ce choc de titans sur grand écran à Pithiviers ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Experience a great moment in political cinema with Henri Verneuil’s *Le Président*.

Adapted from a story by Georges Simenon, this masterpiece features a legendary showdown between Jean Gabin and Bernard Blier, brought to life by Michel Audiard’s exceptional dialogue. A cult classic screening in Pithiviers!

L’événement PFSC Le Président Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS