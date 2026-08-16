PFSC L’ombre de Goya Pithiviers
lundi 12 avril 2027 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
PFSC L’ombre de Goya
26 Mail Ouest Pithiviers Loiret
Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR
7.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-12 20:30:00
fin : 2027-04-12
Date(s) :
2027-04-12
Explorez l’art de Goya avec L’Ombre de Goya au ciné-club de Pithiviers.
Le grand scénariste Jean-Claude Carrière nous guide dans un voyage captivant au cœur de l’œuvre du peintre espagnol. Un documentaire d’une rare finesse à découvrir sur grand écran au Mail !
Embarquez pour un voyage fascinant au cœur de la création artistique au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais ! Avec L’Ombre de Goya , le réalisateur José Luis Lopez-Linares nous offre une immersion poignante guidée par la voix et l’esprit du regretté Jean-Claude Carrière.
Le célèbre scénariste parcourt l’Espagne sur les traces du peintre Francisco de Goya, décryptant avec passion la modernité, l’engagement politique et les hantises de ce monstre sacré de la peinture. Entre finesse d’analyse, émotion et beauté picturale, ce documentaire d’exception interroge les méandres du pouvoir et de l’âme humaine.
Un moment d’enrichissement rare pour tous les amoureux d’art et de grand cinéma. Ne manquez pas ce rendez-vous unique à Pithiviers réservez vite votre soirée ciné-club ! 7.8 .
26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64
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English :
Explore Goya’s art with The Shadow of Goya at the Pithiviers Cinema Club.
Renowned screenwriter Jean-Claude Carrière guides us on a captivating journey into the heart of the Spanish painter’s work. A documentary of rare finesse—don’t miss it on the big screen at Le Mail!
L’événement PFSC L’ombre de Goya Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS
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