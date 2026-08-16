Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Pollock

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Découvrez Pollock au ciné-club de Pithiviers.

Ed Harris réalise et livre une performance magistrale dans ce biopic sur le pionnier de l’expressionnisme abstrait, aux côtés de Marcia Gay Harden, récompensée par un Oscar.

Un grand rendez-vous de cinéma à ne pas manquer !

Plongez dans le tourbillon de la création artistique au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec Pollock , Ed Harris signe une œuvre vibrante et habitée qu’il réalise et interprète avec une intensité remarquable. Ce biopic captivant retrace le parcours fulgurant et la vie passionnée de Jackson Pollock, figure emblématique de l’art moderne.

Aux côtés d’Ed Harris, Marcia Gay Harden livre une prestation étincelante récompensée par le prestigieux Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Une immersion fascinante dans les coulisses du génie et de la passion qui saura émerveiller les passionnés de grand cinéma.

Ne manquez pas cette séance exceptionnelle lors du ciné-club de Pithiviers. Réservez votre soirée et vibrez sur grand écran ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Discover Pollock at the Pithiviers film club.

Ed Harris directs and delivers a masterful performance in this biopic about the pioneer of Abstract Expressionism, alongside Oscar-winning actress Marcia Gay Harden.

A must-see cinematic event!

L’événement PFSC Pollock Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS