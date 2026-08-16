Informations pratiques

Pithiviers

PFSC Section spéciale

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Découvrez Section spéciale au ciné-club de Pithiviers. Couronné à Cannes, ce film choc de Costa-Gavras retrace un procès politique sous le régime de Vichy.

Porté par Michael Lonsdale, ce grand drame historique est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma !

Plongez dans les heures sombres de l’Histoire au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais ! Avec Section spéciale , le réalisateur Costa-Gavras livre un thriller politique percutant, récompensé par le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

Ce film saisissant retrace la création de tribunaux d’exception sous le régime de Vichy et la mécanique implacable de la justice politique.

Emmené par une distribution d’exception où brille le charismatique Michael Lonsdale aux côtés de Pierre Dux et Bruno Cremer, ce chef-d’œuvre captive par sa rigueur et son intensité dramatique.

Une œuvre poignante et indispensable pour tous les passionnés de grand cinéma. Ne manquez pas cette séance exceptionnelle au ciné-club de Pithiviers réservez votre soirée pour vibrer sur grand écran ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Discover Special Section at the Pithiviers Film Club. A Cannes Award-winning film, this powerful drama by Costa-Gavras chronicles a political trial under the Vichy regime.

Starring Michael Lonsdale, this epic historical drama is a must-see for movie lovers!

L’événement PFSC Section spéciale Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS