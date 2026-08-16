Informations pratiques

Pithiviers

PFSC The Full Monty

26 Mail Ouest Pithiviers Loiret

Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR

7.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-14 20:30:00

fin : 2026-12-14

Date(s) :

2026-12-14

Redécouvrez la comédie culte The Full Monty au ciné-club de Pithiviers. Récompensé par un Oscar, ce chef-d’œuvre britannique allie humour ravageur et émotion sur fond de solidarité sociale.

Un incontournable du 7e art à vivre sur grand écran au Cinéma Le Mail !

Offrez-vous un pur moment de bonheur cinématographique au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !

Avec The Full Monty , le réalisateur Peter Cattaneo livre une comédie culte et irrésistible, couronnée par un Oscar et acclamée dans le monde entier. Suivez les mésaventures d’un groupe d’ouvriers chômeurs de Sheffield qui décident de former une troupe de strip-teaseurs amateurs pour reprendre leur vie en main.

Emmené par un Robert Carlyle hilarant et touchant, ce chef-d’œuvre du cinéma britannique mêle avec brio humour ravageur, tendresse et satire sociale.

Une œuvre chaleureuse et terriblement humaine qui donne le sourire et fait un bien fou.

Ne manquez pas ce rendez-vous festif au ciné-club de Pithiviers réservez vite votre soirée et venez partager cette pépite ! 7.8 .

26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64

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English :

Rediscover the cult comedy The Full Monty at the Pithiviers film club. An Oscar-winning British masterpiece, this film combines biting humor and emotion against a backdrop of social solidarity.

A must-see classic of cinema—experience it on the big screen at Cinéma Le Mail!

L’événement PFSC The Full Monty Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS