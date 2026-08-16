PFSC Une journée particulière Pithiviers
lundi 10 mai 2027 · Pithiviers
Informations pratiques
Pithiviers
PFSC Une journée particulière
26 Mail Ouest Pithiviers Loiret
Tarif : 7.8 – 7.8 – EUR
7.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-10 20:30:00
fin : 2027-05-10
Date(s) :
2027-05-10
Vivez la magie du cinéma italien avec Une journée particulière d’Ettore Scola au Mail.
Portée par le duo mythique Sophia Loren et Marcello Mastroianni, cette rencontre poignante est un grand moment de 7e art à ne pas manquer lors du ciné-club de Pithiviers.
Laissez-vous envoûter par l’alchimie du plus grand duo du cinéma italien au Cinéma Le Mail dans le Grand Pithiverais !
Avec Une journée particulière , le réalisateur Ettore Scola réunit Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans une confrontation intime et bouleversante. Le temps d’une journée historique à Rome en 1938, une mère de famille au foyer et un homme solitaire que tout oppose se rencontrent et tissent un lien d’une immense tendresse.
La complicité fraternelle et la grâce de ces deux monstres sacrés du 7e art procurent une émotion pure et inoubliable sur grand écran.
Une œuvre magistrale et délicate qui ravira tous les passionnés d’art et d’histoire. Rejoignez-nous pour cette projection d’exception au ciné-club de Pithiviers. 7.8 .
26 Mail Ouest Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 34 26 64
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English :
Experience the magic of Italian cinema with Ettore Scola’s “A Special Day” at the Mail.
Starring the legendary duo Sophia Loren and Marcello Mastroianni, this poignant story is a cinematic masterpiece you won’t want to miss at the Pithiviers film club.
L’événement PFSC Une journée particulière Pithiviers a été mis à jour le 2026-08-16 par OT GRAND PITHIVERAIS
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