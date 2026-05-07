Philippe Caverivière Boulogne-sur-Mer
vendredi 4 juin 2027 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Philippe Caverivière
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-06-04
fin : 2027-06-04
Date(s) :
2027-06-04
Ouverture 20H
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.
Réservez ici https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66667 .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr
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English :
L’événement Philippe Caverivière Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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