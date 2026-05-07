Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Philippe Caverivière

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-04

fin : 2027-06-04

Date(s) :

2027-06-04

Ouverture 20H

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

Réservez ici https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/66667 .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 accueil@embarcadere-boulonnais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Philippe Caverivière Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale