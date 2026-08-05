Philippe Caverivière null Rue de Colchide Dijon
mercredi 1 décembre 2027 · null Rue de Colchide · Dijon
Informations pratiques
Dijon
Philippe Caverivière
null Rue de Colchide Zénith Dijon Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-12-01 20:00:00
fin : 2027-12-01
Date(s) :
2027-12-01
Philippe Caverivière en spectacle à Belfort en 2026 et à Dijon, Besançon et Montbéliard en 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !
Découvrez son nouveau spectacle Tu crois que c’est une bonne idée ? . Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir. .
null Rue de Colchide Zénith Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Philippe Caverivière
L’événement Philippe Caverivière Dijon a été mis à jour le 2026-08-05 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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