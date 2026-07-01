LALALIB, Dijon centre ville, Dijon

Informations pratiques

LALALIB Vendredi 4 septembre, 18h00 Dijon centre ville Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-04T18:00:00+02:00 – 2026-09-04T23:59:00+02:00

22e édition pour le concert de rentrée de la ville de Dijon — lalalib, temps fort de la rentrée culturelle au cœur de la ville. L’événement en plein air, programmé par La Vapeur, accueille des artistes de la scène musicale actuelle. Les artistes se produiront sur des scènes installées place de la Libération et place du Théâtre. Comme chaque année, lalalib est entièrement gratuit.

Keziah Jones (Nigeria / Angleterre) – Funk

Artiste incontournable du blufunk, Keziah Jones mêle funk, soul et rock avec une énergie unique. Guitariste virtuose et performeur magnétique, il construit depuis des années un univers libre, engagé et profondément groovy.

Cassius (France) – Electro

Figure majeure de la French Touch, Cassius a marqué l’histoire de la musique électronique. Porté aujourd’hui par BoomBass, le projet continue de faire vibrer les dancefloors avec ses classiques intemporels.

Lilly Wood & The Prick (France) – Pop

Lilly Wood & The Prick s’est imposé comme un nom phare de la scène pop française. Révélé au grand public avec « Prayer in C », le groupe a depuis cumulé des centaines de concerts dans le monde entier.

Bamby (Guyane) – Dancehall

Icône du dancehall caribéen, Bamby enchaîne les hits et impose une énergie scénique explosive, entre bouyon, shatta et dancehall moderne.

Sekou (UK) – Soul

Nouvelle voix de la soul britannique, Sekou séduit par sa voix profonde et ses influences R&B et gospel. Une ascension remarquée sur la scène internationale.

Bonne Nuit (France) – Pop électro

Duo explosif, Bonne Nuit transforme les émotions contemporaines en musique électronique intense, entre tension, rage et euphorie collective.

Camille Yembe (Belgique) – Pop

Artiste hybride, elle mélange pop, rap et électro dans un univers libre et charismatique, porté par une forte présence scénique.

TVOD (USA) – Rock

Groupe new-yorkais influencé par le post-punk et le krautrock, TVOD livre des performances brutes et imprévisibles, taillées pour le live.

Cutting Corners (France – Dijon) – Rock

Duo dijonnais de rock nerveux et frontal, Cutting Corners s’impose sur scène avec une énergie brute et une forte présence live.

Garçon Printemps (France – Dijon) – Néo-rap

Artiste théâtral et intense, il mêle rap, pop et soul dans des performances émotionnelles et puissantes.

Dijon centre ville Place de la Libération Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Lalalib, le concert de rentrée de Dijon, célèbre sa 22e édition. Temps fort culturel gratuit en plein air, il accueille des artistes de la scène actuelle sur les places de la Libération et du Théâtre. dijon la vapeur

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