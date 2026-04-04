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PHILIPPE CAVERIVIERE LE PIN GALANT Merignac

PHILIPPE CAVERIVIERE LE PIN GALANT Merignac

PHILIPPE CAVERIVIERE LE PIN GALANT Merignac samedi 27 mars 2027.

Lieu : LE PIN GALANT

Adresse : 34, avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 33700 Merignac

Département : 33

Début : 2027-03-27

Fin : 2027-03-27

Heure de début : 20:00

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2027-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE PIN GALANT 34, avenue de Lattre de Tassigny 33700 Merignac 33

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