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PHILIPPE CAVERIVIERE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

PHILIPPE CAVERIVIERE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar

PHILIPPE CAVERIVIERE PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR Montelimar samedi 23 janvier 2027.

Lieu : PALAIS DES CONGRES - CHARLES AZNAVOUR

Adresse : AVENUE DU 14 JUILLET 1789

Ville : 26200 Montelimar

Département : 26

Début : 2027-01-23

Fin : 2027-01-23

Heure de début : 20:00

PHILIPPE CAVERIVIERE Début : 2027-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES CONGRES – CHARLES AZNAVOUR AVENUE DU 14 JUILLET 1789 26200 Montelimar 26

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