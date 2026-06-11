Philippe Caverivière Roubaix

Roubaix

Philippe Caverivière

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:00:00

fin : 2027-05-28 21:30:00

Date(s) :

2027-05-28

Entre satire percutante et moments intimes, le chroniqueur de France 2 _Quelle époque !_ et de RTL propose un one-man-show engagé et politique qui fidélise son public féru de ses talk-shows.

Ses débuts remontent aux années 1990 comme animateur de spectacles au Club Med. C’est là qu’il rencontre Nicolas Canteloup, scellant une collaboration décisive auteur sur Rire & Chansons dès 2002, puis sur Europe 1 jusqu’en 2020.

Après des tentatives dans l’immobilier et la restauration, il se consacre à l’écriture solo à partir de 2009 pour Michel Drucker, sur TF1.

Né d’une introspection post-chroniques, Philippe Caverivière répond à l’appel de la scène pour un format live plus brut, motivé par le désir de partager directement son humour personnel et émotionnel avec le public.

Ce seul-en-scène mêle humour mordant, confidences et satire sociale. Il explore des thèmes profonds comme l’absence et la douleur à travers un rire salvateur.

L’humoriste y démontre qu’on peut rire de tout, même des sujets les plus sensibles, grâce à une écriture superficielle par profondeur qui transforme le tragique en comique.

Fidèle à son style de chroniqueur, Caverivière livre un numéro d’équilibriste maîtrisé, entre émotion brute et réflexion personnelle.

La tournée prévoit 80 dates en France jusqu’en 2027 et c’est une TRÈS BONNE IDÉE de s’arrêter, le temps d’une soirée, au Colisée.

Entre satire percutante et moments intimes, le chroniqueur de France 2 _Quelle époque !_ et de RTL propose un one-man-show engagé et politique qui fidélise son public féru de ses talk-shows.

Ses débuts remontent aux années 1990 comme animateur de spectacles au Club Med. C’est là qu’il rencontre Nicolas Canteloup, scellant une collaboration décisive auteur sur Rire & Chansons dès 2002, puis sur Europe 1 jusqu’en 2020.

Après des tentatives dans l’immobilier et la restauration, il se consacre à l’écriture solo à partir de 2009 pour Michel Drucker, sur TF1.

Né d’une introspection post-chroniques, Philippe Caverivière répond à l’appel de la scène pour un format live plus brut, motivé par le désir de partager directement son humour personnel et émotionnel avec le public.

Ce seul-en-scène mêle humour mordant, confidences et satire sociale. Il explore des thèmes profonds comme l’absence et la douleur à travers un rire salvateur.

L’humoriste y démontre qu’on peut rire de tout, même des sujets les plus sensibles, grâce à une écriture superficielle par profondeur qui transforme le tragique en comique.

Fidèle à son style de chroniqueur, Caverivière livre un numéro d’équilibriste maîtrisé, entre émotion brute et réflexion personnelle.

La tournée prévoit 80 dates en France jusqu’en 2027 et c’est une TRÈS BONNE IDÉE de s’arrêter, le temps d’une soirée, au Colisée. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Blending biting satire with intimate moments, the host of France 2’s *Quelle Époque!* and RTL presents a socially conscious and political one-man show that captivates his audience, who are already fans of his talk shows.

His career began in the 1990s as a show host at Club Med. It was there that he met Nicolas Canteloup, marking the beginning of a pivotal collaboration: he served as a writer for *Rire & Chansons* starting in 2002, then for Europe 1 until 2020.

After forays into real estate and the restaurant business, he devoted himself to writing solo starting in 2009 for Michel Drucker on TF1.

Not born of post-column introspection, Philippe Caverivère answers the call of the stage for a rawer live format, driven by the desire to share his personal and emotional humor directly with the audience.

This one-man show blends biting humor, personal confessions, and social satire. He explores profound themes such as loss and pain through cathartic laughter.

The comedian demonstrates that one can laugh at anything, even the most sensitive subjects, thanks to a writing style that is “superficial in its depth,” transforming the tragic into the comic.

True to his style as a columnist, Caverivère delivers a masterful balancing act between raw emotion and personal reflection.

The tour includes 80 dates in France through 2027, and it’s a GREAT IDEA to stop by Le Colisée for an evening.

L’événement Philippe Caverivière Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme