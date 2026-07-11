Philippe Caverivière Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
samedi 27 novembre 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Philippe Caverivière Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 38 – 38 – 68 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-11-27 20:00:00
fin : 2027-11-27 22:00:00
Date(s) :
2027-11-27
Humour.
Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.
Durée 1h30 environ. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16
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English : Philippe Caverivière Zénith de Limoges
L’événement Philippe Caverivière Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole
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