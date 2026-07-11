Philippe Caverivière Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Philippe Caverivière Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 38 – 38 – 68 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-11-27 20:00:00

fin : 2027-11-27 22:00:00

Date(s) :

2027-11-27

Humour.

Avec un humour qui navigue entre le rire et l’émotion, Caverivière démontre qu’on peut rire de tout, même des choses les plus douloureuses. Il propose un spectacle superficiel par profondeur , une façon de transformer l’absence en matière à rire. Ce seul-en-scène vous fera découvrir que l’humour est souvent le meilleur moyen de guérir.

Durée 1h30 environ. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 28 16

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English : Philippe Caverivière Zénith de Limoges

L’événement Philippe Caverivière Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole