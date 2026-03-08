PHILIPPE DUCHEMIN TRIO INVITE LESLIE LEWIS Béziers
PHILIPPE DUCHEMIN TRIO INVITE LESLIE LEWIS Béziers vendredi 29 mai 2026.
PHILIPPE DUCHEMIN TRIO INVITE LESLIE LEWIS
13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
2026-05-29
Philippe Duchemin Trio invite Leslie Lewis, grande voix du jazz dans la lignée d’Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan. Un concert exceptionnel sur la terrasse des Franciscains.
Dans le cadre du Béziers Jazz Club.
Le pianiste Philippe Duchemin et son trio (contrebasse, batterie) accueillent l’exceptionnelle chanteuse américaine Leslie Lewis. Avec sa voix chaleureuse, son phrasé unique et son interprétation raffinée, elle s’inscrit dans la lignée des plus grandes divas du jazz Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Sarah Vaughan.
Une soirée inoubliable, sous les étoiles, sur la terrasse du Théâtre des Franciscains. .
English :
Philippe Duchemin Trio invites Leslie Lewis, a great jazz voice in the tradition of Ella Fitzgerald and Sarah Vaughan. An exceptional concert on the Franciscan terrace.
