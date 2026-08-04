PHILIPPE JAROUSSKY — ENSEMBLE ARTASERSE HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PHILIPPE JAROUSSKY — ENSEMBLE ARTASERSE

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:00:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

À l’Ospedale della Pietà, l’une des institutions les plus remarquables de Venise, Vivaldi composait des pièces pour des jeunes filles abandonnées.

Ainsi virent le jour le Stabat Mater et le Nisi Dominus, chefs-d’œuvre que Philippe Jaroussky et l’Ensemble Artaserse magnifient par la beauté de leurs couleurs. .

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

%C0 At the Ospedale della Pietà, one of Venice’s most remarkable institutions, Vivaldi composed pieces for abandoned young girls.

L’événement PHILIPPE JAROUSSKY — ENSEMBLE ARTASERSE Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE