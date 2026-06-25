Philippe Katerine Symphonique Aux anges Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement
vendredi 30 octobre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement
Informations pratiques
Lyon 3e Arrondissement
Philippe Katerine Symphonique Aux anges
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-31 21:30:00
Date(s) :
2026-10-30
Inclassable, provocateur, excentrique… le voici désormais symphonique ! Avec l’Orchestre national de Lyon, Philippe Katerine est Aux anges.
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Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95 onl.billetterie@mairie-lyon.fr
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English :
Uncategorizable, provocative, eccentric? Now he’s gone symphonic! With the Orchestre national de Lyon, Philippe Katerine is on cloud nine.
L’événement Philippe Katerine Symphonique Aux anges Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme
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