UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lyon 3e Arrondissement

Philippe Katerine Symphonique Aux anges Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

vendredi 30 octobre 2026 · Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) · Lyon 3e Arrondissement

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL)
Adresse
149 rue Garibaldi
Ville
69003 Lyon 3e Arrondissement
Département
Rhône
Tarif

Lyon 3e Arrondissement

Philippe Katerine Symphonique Aux anges

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:00:00
fin : 2026-10-31 21:30:00

Date(s) :
2026-10-30

Inclassable, provocateur, excentrique… le voici désormais symphonique ! Avec l’Orchestre national de Lyon, Philippe Katerine est Aux anges.
  .

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95  onl.billetterie@mairie-lyon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Uncategorizable, provocative, eccentric? Now he’s gone symphonic! With the Orchestre national de Lyon, Philippe Katerine is on cloud nine.

L’événement Philippe Katerine Symphonique Aux anges Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme

À voir aussi à Lyon 3e Arrondissement (Rhône)