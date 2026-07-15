Philippe Lellouche Box Office Limoges Opéra de Limoges MAD (Jean-Moulin) Limoges

Informations pratiques

Limoges

Philippe Lellouche Box Office Limoges

Opéra de Limoges MAD (Jean-Moulin) 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 20:00:00

fin : 2026-10-21 21:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Humour.

Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.

Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.

Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin.

En tournée et à la Cigale les 29 et 30 octobre 2026.

Durée 1h30 environ. .

Opéra de Limoges MAD (Jean-Moulin) 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Philippe Lellouche Box Office Limoges

L’événement Philippe Lellouche Box Office Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Limoges Métropole