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Philippe Lellouche, Théâtre Fémina, Bordeaux

jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Philippe Lellouche, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Philippe Lellouche Jeudi 22 octobre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00

Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.
Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.
Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin !

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/philippe-lellouche/148668 »}]
En tournée humour

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