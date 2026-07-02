Philippe Lellouche, Théâtre Fémina, Bordeaux
jeudi 22 octobre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux
Informations pratiques
Philippe Lellouche Jeudi 22 octobre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-22T20:00:00+02:00 – 2026-10-22T23:00:00+02:00
Un spectacle drôle et réconfortant de souvenirs heureux où il partage avec autodérision, son enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.
Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans son premier seul en scène.
Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin !
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/philippe-lellouche/148668 »}]
En tournée humour
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