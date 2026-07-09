Philippe Manoeuvre Un enfant du Rock raconte Scène en Grand Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc

Informations pratiques

Saint-Gély-du-Fesc

Philippe Manoeuvre Un enfant du Rock raconte

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 20:30:00

fin : 2026-12-05 22:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Dans une mise en scène bien rythmée, il donne vie à des histoires qui continuent de l’émerveiller • LE MONDE

C’est quoi être ROCK ?

Philippe Manoeuvre, figure emblématique du journalisme musical et passionné de rock, monte pour la première fois sur scène !

Un spectacle qui capte l’essence d’une époque (révolue) à travers le regard, gouailleur et tendre, d’un éternel enfant (du rock). De la musique, de la nostalgie mais jamais poussiéreuse, de l’émotion. De l’humeur, de l’humour, de l’imprévu. Du rock !

Philippe Manœuvre est un critique musical, éditorialiste et journaliste dans la presse écrite et l’audiovisuel. Il a rencontré tous les plus grands noms du rock, des Beatles à Mick Jagger, en passant par Johnny Hallyday ou encore David Bowie.

En 1993, il devient rédacteur en chef de Rock & Folk. La télévision ne pouvant pas passer à côté de ce personnage charismatique, il anime notamment l’émission Les enfants du rock au côté de Jean-Pierre Dionnet.

Sur scène, il sera accompagné à la guitare par Yarol Poupaud, touche-à-tout, cofondateur de FFF et musicien notoire aux côtés de Johnny Hallyday, Niagara ou Thomas Dutronc.

Dans ce spectacle exclusif, Philippe Manœuvre nous rappelle qu’il est sans conteste un des plus grands spécialiste du rock en France. .

Scène en Grand Pic Saint-Loup Avenue du Pic Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 66 53 38 scene@ccgpsl.fr

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English :

In a well-paced staging, he brings to life stories that continue to amaze him. • LE MONDE

L’événement Philippe Manoeuvre Un enfant du Rock raconte Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup