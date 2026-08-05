PHILIPPE UG POP-UP Rue de la Croix Cordier Tinqueux

mardi 5 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

PHILIPPE UG POP-UP

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-05

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-05

Tout public

Mar. 05 jan. > Sam. 30 jan.

Le Carré Blanc Médiathèque

Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque

En écho au spectacle Petit POP’RON rouge, venez explorer l’art du papier en relief ! Nous vous invitons à découvrir les secrets des techniques pop-up à travers 12 œuvres originales de papier en volume, issues de 3 albums de Philippe UG.

Exposition présentée en lien avec la Bibliothèque Départementale de la Marne .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : PHILIPPE UG POP-UP

L’événement PHILIPPE UG POP-UP Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne