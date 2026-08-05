PHILIPPE UG POP-UP Rue de la Croix Cordier Tinqueux
mardi 5 janvier 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
PHILIPPE UG POP-UP
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-05
fin : 2027-01-30
Date(s) :
2027-01-05
Tout public
Mar. 05 jan. > Sam. 30 jan.
Le Carré Blanc Médiathèque
Gratuit Accès libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque
En écho au spectacle Petit POP’RON rouge, venez explorer l’art du papier en relief ! Nous vous invitons à découvrir les secrets des techniques pop-up à travers 12 œuvres originales de papier en volume, issues de 3 albums de Philippe UG.
Exposition présentée en lien avec la Bibliothèque Départementale de la Marne .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : PHILIPPE UG POP-UP
L’événement PHILIPPE UG POP-UP Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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