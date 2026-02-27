Philippe Vitali Galerie Namast’art Galerie Namast’art Pertuis

Philippe Vitali Galerie Namast’art

Du 24/03 au 04/04/2026 tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h30.

Vernissage le 11 avril à partir de 11h30. Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-03-24

Du 7 au 20 avril 2026, de 10h à 12h et de 14h à 18h30, découvrez l’univers vibrant et instinctif de Philippe Vitali, où couleurs, matière et émotions se mêlent pour offrir à chacun un espace d’interprétation personnelle.

Vernissage le 11 avril à partir de 11h30 .

Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namast.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From April 7 to 20, 2026, from 10am to 12pm and from 2pm to 6:30pm, discover Philippe Vitali?s vibrant, instinctive universe, where colors, materials and emotions combine to offer each individual a space for personal interpretation.

L’événement Philippe Vitali Galerie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Pertuis