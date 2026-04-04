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PHILIPPINE DELAIRE AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice

PHILIPPINE DELAIRE AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice

PHILIPPINE DELAIRE AUDITORIUM JOSEPH KOSMA Nice jeudi 21 janvier 2027.

Lieu : AUDITORIUM JOSEPH KOSMA

Adresse : AVENUE DE BRANCOLAR

Ville : 06000 Nice

Département : 06

Début : 2027-01-21

Fin : 2027-01-21

Heure de début : 20:30

PHILIPPINE DELAIRE Début : 2027-01-21 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

AUDITORIUM JOSEPH KOSMA AVENUE DE BRANCOLAR 06000 Nice 06

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