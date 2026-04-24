PHOTO-ART Paris Galerie 24B Paris 19 – 29 novembre Entrée libre

Regards contemporains sur la photographie Fine Art

PHOTO-ART Paris 2026 réunit 12 photographes internationaux et 4 sculpteurs à la Galerie 24B, du 18 au 29 novembre, dans le cadre des Photo Days Paris, sous le parrainage de Olivier Grünewald.

Pensée comme une exposition construite, cette première édition propose une diversité d’écritures photographiques contemporaines, du paysage minimaliste à l’abstraction, en passant par une approche plus introspective du réel. Les œuvres dialoguent autour de thématiques communes — mémoire, rapport au vivant, territoires — tout en affirmant des démarches singulières.

Une attention particulière est portée à la qualité des tirages et à la cohérence du parcours, conçu pour offrir une lecture fluide et sensible de la photographie contemporaine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-19T12:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-29T18:00:00.000+01:00

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https://photo-artparis.com/

Galerie 24B 24 bis rue Saint-Roch 75001 Paris Quartier du Palais Royal Paris 75001 Paris



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