SWEDISH FIT / Cours collectif et festif Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

SWEDISH FIT, Cours collectif et festif

Plus qu’une pratique sportive, Swedish Fit c’est une vision festive, inclusive et profondément collective du mouvement. Pour démarrer la soirée et s’échauffer : place à un cours géant qui fait bouger les corps, les têtes et les cœurs, sur une playlist impulsée par Barbara Butch. Une expérience collective où chacun sera invité à participer, bouger à l’unisson et célébrer « l’amour et les liens ».

Un échauffement dansant mené par Swedish Fit sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour démarrer le coup d’envoi de cette édition de Nuit Blanche

Le samedi 06 juin 2026

de 17h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:30:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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