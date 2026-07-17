Photographes à Melun 1840 – 1914, Musée d’art et d’histoire de Melun, Melun

Informations pratiques

Photographes à Melun 1840 – 1914 8 octobre – 19 décembre Musée d’art et d’histoire de Melun Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T14:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-19T14:00:00+01:00 – 2026-12-19T18:00:00+01:00

Enquêtes dans les collections du musée de Melun.

Photographes à Melun 1840 – 1914

À l’occasion du Bicentenaire de la Photographie, Melun met en lumière des images inédites issues des collections du musée.

Cet accrochage exceptionnel révèle un premier état des recherches sur les ateliers des pionniers de la photographie à Melun, entre 1840 et 1914.

Regards, techniques et usages émergent de ces fonds encore peu explorés.

L’exposition s’accompagne d’une cartographie des photographes melunais, jusqu’ici non étudiés.

Une invitation à redécouvrir un patrimoine visuel fondateur et méconnu.

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc-Mûrier 77 000 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 79 77 70 https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun/musee Installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé aux XIXe et XXe siècle, par l’adjonction d’une aile contemporaine, le musée est consacré à l’histoire de sa ville. Espace d’interprétation : des plans et des dispositifs amènent le visiteur à explorer l’île Saint-Etienne et y découvrir la richesse de son patrimoine archéologique antique et médiéval.

Ses collections retracent également les productions artistiques des années 1860 à 1880, et plus particulièrement l’itinéraire d’un artiste comme Henri Chapu (1833-1891), qui, à partir de 1870, était considéré comme un des plus importants sculpteurs de son temps – de son village natal du Mée à Paris où il fait carrière, en passant par Rome suite à son Grand Prix de Rome de sculpture. Ces productions artistiques permettent aujourd’hui de mieux comprendre comment travaille un artiste « officiel » au temps de l’impressionnisme, dans toute la diversité des thèmes abordés : l’art de représenter le mythe et l’histoire antique, le portrait sculpté et dessiné et la peinture de paysage. Train direct depuis Paris (direction Laroches ou Montereau), 25 mn (toutes les 30 minutes), train RER (direction Melun), 50 minutes (toutes les 15 minutes), Bus Gare de Melun – arrêt Notre Dame, 2 minutes, à pieds depuis la gare, 15 minutes

Enquêtes dans les collections du musée de Melun.

Ville de Melun/Musée municipal©Ville de Melun/musée