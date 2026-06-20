Photographie créative – Light Painting / Les semaines de l’Inclusion, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

Photographie créative – Light Painting / Les semaines de l’Inclusion 6 et 13 octobre Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

La Ville de Nevers voit grand pour favoriser le vivre ensemble : des activités sur le thème du handicap, pour inclure chacun et faciliter les interactions dans l’espace social.

Avec Karim de l’association KFLM pour une découverte de cette technique de « Peinture de lumière » et de la photo créative : utilisation d’une technique de photographie afin de dessiner des motifs de couleurs, à partir de différentes sources lumineuses (leds, néons, lampes torches, …), sur une photo.

Grotte bleue (2ème étage)

Mardi 06 et mardi 13 octobre (2 sessions/jour)

Tout public

Horaires : 14h00-15h00 et 15h00-16h00

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/

Semlaines de l’inclusion