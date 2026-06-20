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Photographie créative – Light Painting / Les semaines de l’Inclusion, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque Jean Jaurès · Nevers

Photographie créative – Light Painting / Les semaines de l’Inclusion, Médiathèque Jean Jaurès, Nevers

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Jean Jaurès
Adresse
17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit, sur inscription

Photographie créative – Light Painting / Les semaines de l’Inclusion 6 et 13 octobre Médiathèque Jean Jaurès Nièvre

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-06T14:00:00+02:00 – 2026-10-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T15:00:00+02:00 – 2026-10-13T16:00:00+02:00

La Ville de Nevers voit grand pour favoriser le vivre ensemble : des activités sur le thème du handicap, pour inclure chacun et faciliter les interactions dans l’espace social.
Avec Karim de l’association KFLM pour une découverte de cette technique de « Peinture de lumière » et de la photo créative : utilisation d’une technique de photographie afin de dessiner des motifs de couleurs, à partir de différentes sources lumineuses (leds, néons, lampes torches, …), sur une photo.
Grotte bleue (2ème étage)
Mardi 06 et mardi 13 octobre (2 sessions/jour)
Tout public
Horaires : 14h00-15h00 et 15h00-16h00

Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://culture.nevers.fr/lieux-culturels/mediatheque-jean-jaures-grotte-bleue/
Semlaines de l’inclusion

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