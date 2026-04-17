Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar

Montélimar

Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Projection de films photographiques 15 séries de photographes contemporains, sélectionnées par un jury, à découvrir à l’écran. Une façon originale de voir des photographies !

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Projection of photographic films: 15 series by contemporary photographers, selected by a jury, to discover on screen. An original way to see photographs!

L’événement Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération