Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar
Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie Place du Temple Montélimar samedi 30 mai 2026.
Montélimar
Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Projection de films photographiques 15 séries de photographes contemporains, sélectionnées par un jury, à découvrir à l’écran. Une façon originale de voir des photographies !
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Projection of photographic films: 15 series by contemporary photographers, selected by a jury, to discover on screen. An original way to see photographs!
L’événement Photographie sur grand écran Présence(s) Photographie Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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