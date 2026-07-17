Photographier et représenter Verdun au début du XXe siècle, Gare de Verdun, Verdun

Informations pratiques

Photographier et représenter Verdun au début du XXe siècle 19 et 20 septembre Gare de Verdun Meuse

Effectif maximum : 20 personnes

Réservation obligatoire :

À l’Office de Tourisme du Grand Verdun, Place de la Nation, 55100 Verdun

Par téléphone au 03.29.86.14.18

Par email: contact@tourisme-verdun.com

En ligne sur www.tourisme-verdun.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Il fallait entre quelques secondes et quelques minutes pour prendre une photo en 1900. Chaque prise était unique. Chaque prise racontait un instant, un regard, une émotion. Ces photographies ont traversé le temps et permettent aujourd’hui de mieux se figurer le passé. Venez découvrir l’ancien visage de la ville de Verdun grâce à ces clichés.

Infos pratiques :

Prenez, si vous souhaitez être acteur, un appareil photo ou un téléphone.

Pensez à bien être chaussé puisque nous irons en ville haute.

Distance du parcours : 2,7 km ; 25 m de dénivelé.

Gare de Verdun 8 Place Maurice Genevoix, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse Grand Est

Il fallait entre quelques secondes et quelques minutes pour prendre une photo en 1900. Chaque prise était unique. Chaque prise racontait un instant, un regard, une émotion. Ces photographies ont le à…

©Tourisme_Grand_Verdun/Nouhaila_NABIL