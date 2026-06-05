« Photographier l’architecture à La Réunion : des pionniers de la photographie à l’Inventaire des richesses artistiques de la France (1861-1976) », Le Kervéguen, Saint-Pierre

Informations pratiques

« Photographier l’architecture à La Réunion : des pionniers de la photographie à l’Inventaire des richesses artistiques de la France (1861-1976) » Samedi 19 septembre, 18h00 Le Kervéguen La Réunion

Accès libre – Salle Le Kervéguen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Par Bernard Leveneur, Conservateur en chef du patrimoine. Responsable du Service régional de l’inventaire

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie en France, le Service régional de l’Inventaire-Région Réunion vous propose de parcourir l’histoire de la photographie réunionnaise sur le thème de l’architecture et du patrimoine. De Charles Parent en 1861, auteur d’une des premières séries de photographies sur La Réunion à Jean-Paul Saint-Aubin, auteur du premier inventaire du patrimoine réunionnais en 1976, les architectures de La Réunion constituent un sujet pour plusieurs générations de photographes, durant plus d’un siècle. Elles contribuent à l’identité de l’île et témoignent de la grande et petite histoire, illustrant aussi l’occupation d’un territoire. Ce corpus constitue un ensemble iconographique d’une grande richesse, permettant de suivre l’évolution de l’urbanisme et de l’architecture insulaires.

Le Kervéguen 1 rue de la Gendarmerie 97410, SAINT-PIERRE Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Dans le cadre du bicentenaire de la photographie, parcourez l’histoire de la photographie réunionnaise sur les thèmes de l’architecture et du patrimoine.

Marché couvert de Saint-Pierre, cliché Yossof Patel, fin années 1950, collection famille Patel