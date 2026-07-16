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Photographiez votre patrimoine, Maison du Patrimoine, Grasse

dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Patrimoine · Grasse

Photographiez votre patrimoine, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du Patrimoine
Adresse
22 rue de l'Oratoire 06130 Grasse
Ville
06130 Grasse
Département
Alpes-Maritimes

Photographiez votre patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Le patrimoine ne se trouve pas seulement dans les grands monuments, il est aussi dans les petits détails cachés sur les monuments. Accompagné du guide, ouvrez l’œil et partez, avec votre smartphone, à la recherche de décors facétieux. Les meilleurs seront exposés sur notre page Facebook Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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© Ville de Grasse

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