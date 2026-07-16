Photographiez votre patrimoine, Maison du Patrimoine, Grasse

Informations pratiques

Photographiez votre patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Maison du Patrimoine Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Le patrimoine ne se trouve pas seulement dans les grands monuments, il est aussi dans les petits détails cachés sur les monuments. Accompagné du guide, ouvrez l’œil et partez, avec votre smartphone, à la recherche de décors facétieux. Les meilleurs seront exposés sur notre page Facebook Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Maison du Patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre des commémorations du bicentenaire de la photographie, découvrez la ville autrement. Le patrimoine ne se trouve pas seulement dans les grands monuments, il est aussi dans les petits sur…

© Ville de Grasse