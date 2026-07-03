Pi Ja Ma en concert à La Cigale La Cigale Paris

Informations pratiques

Autrice, chanteuse, illustratrice et céramiste, Pi Ja Ma – alias Pauline de Tarragon – façonne un univers aussi libre qu’inattendu. Avec « Magnetofille », son nouvel album, elle ouvre un chapitre vibrant, où la pop se teinte de douceur, d’humour et d’une poésie lumineuse.

Pi Ja Ma nous invite à une soirée qui lui ressemble, portée par une énergie désarmante et une joie communicative : une véritable Pi Ja Ma party, à son image.

Pi Ja Ma nous invite à une soirée qui lui ressemble, portée par une énergie désarmante et une joie communicative : une véritable Pi Ja Ma party, à son image.

Le mardi 26 janvier 2027

de 19h30 à 22h30

payant

25 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-01-26T20:30:00+01:00

fin : 2027-01-26T23:30:00+01:00

Date(s) : 2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T22:30:00+02:00

La Cigale 120, boulevard Rochechouart 75018 Paris

https://my.weezevent.com/pi-ja-ma-1



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