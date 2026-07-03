Pi Ja Ma en concert à La Cigale La Cigale Paris
mardi 26 janvier 2027 · La Cigale · Paris
Informations pratiques
Autrice, chanteuse, illustratrice et céramiste, Pi Ja Ma – alias Pauline de Tarragon – façonne un univers aussi libre qu’inattendu. Avec « Magnetofille », son nouvel album, elle ouvre un chapitre vibrant, où la pop se teinte de douceur, d’humour et d’une poésie lumineuse.
Pi Ja Ma nous invite à une soirée qui lui ressemble, portée par une énergie désarmante et une joie communicative : une véritable Pi Ja Ma party, à son image.
Pi Ja Ma nous invite à une soirée qui lui ressemble, portée par une énergie désarmante et une joie communicative : une véritable Pi Ja Ma party, à son image.
Le mardi 26 janvier 2027
de 19h30 à 22h30
payant
25 euros.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-01-26T20:30:00+01:00
fin : 2027-01-26T23:30:00+01:00
Date(s) : 2027-01-26T19:30:00+02:00_2027-01-26T22:30:00+02:00
La Cigale 120, boulevard Rochechouart 75018 Paris
https://my.weezevent.com/pi-ja-ma-1
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