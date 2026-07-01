PI JA MA + MARCIA, Le SAX, Achères
vendredi 6 novembre 2026 · Le SAX · Achères
Informations pratiques
PI JA MA + MARCIA Vendredi 6 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines
Tarif Paillettes : 8 > 17 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-06T20:30:00+01:00 – 2026-11-06T23:30:00+01:00
Deux artistes libres, sensibles et imprévisibles, réunies pour une soirée aussi touchante que euphorique, c’est la promesse que donnent Pi Ja Ma et Marcia. Une soirée pop qui zigzague entre mélancolie qui scintille et envie soudaine de danser dans sa chambre à 2h du matin. Une soirée suspendue quelque part entre douceur et animosité, où les émotions se prennent par la main avant de tout renverser sur le dancefloor.
Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/pi-ja-ma-marcia »}]
Pi ja ma + Marcia Chanson pop
DR
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