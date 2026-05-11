Tours

PI JA MA + première partie

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14 23:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté.

Autrice, chanteuse, illustratrice et même céramiste, Pi Ja Ma, alias Pauline de Tarragon crée un univers où s’entrelacent chansons lumineuses, impertinence douce, images poétiques, et amour inconditionnel pour la liberté.

Sensible, inventive, elle incarne une manière rare d’habiter la pop. Son nouvel album Magnetofille , accompagné d’une nouvelle création scénique, marque un retour très attendu porté par son charisme naturel et son talent singulier, il confirme l’ampleur d’un engouement déjà visible sur les réseaux et plateformes.

Immédiatement reconnaissable, de plus en plus incontournable, Pi Ja Ma est en train de devenir l’une des artistes les plus captivantes de sa génération. 22 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

Author, singer, illustrator and even ceramist, Pi Ja Ma, aka Pauline de Tarragon, creates a universe where luminous songs, gentle impertinence, poetic images and an unconditional love of freedom intertwine.

L’événement PI JA MA + première partie Tours a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 37