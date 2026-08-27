Piaffou ! – Un conte musical dessiné Théâtre Mandapa Paris

Informations pratiques

« Piaffou » c’est une histoire jouée et dessinée, un spectacle de proximité, poétique et musical, sans artifices, simple et accessible.

Faites connaissance avec ce petit oiseau, regardez le naître et vivre au fil des 4 saisons…

Vous découvrirez le violon, le ukulélé, divers instruments et appeaux, du théâtre d’objets et de jolies comptines inédites et originales qui vous trotteront dans la tête !

C’est lors d’une mission pédagogique au Cameroun que Valérie et Nathalie, toutes deux musiciennes, et leurs deux univers pleins d’humour, de poésie et d’esprit créatif se sont rencontrées.

Valérie de Nattes, violoniste et conteuse, est une artiste aux multiples facettes. Intéressée par la relation textes musiques, elle met en musique différents albums jeunesse et crée plusieurs spectacles de contes musicaux. La musique est le personnage central de ses histoires, elle nous fait voyager avec son violon qu’elle considère comme l’instrument universel par excellence.

Chanteuse et auteur-compositeur, Nathalie Chanrion se produit sur scène sous le nom de Ziaux. Son univers est habité de sourires, perles d’humour, mélodies douces et jazzy qu’elle accompagne de son ukulélé. Graphiste et illustratrice, elle aime créer des spectacles dans lesquels objets, dessins, mots et sons s’interpellent et vous communiquent de belles émotions.

« Piaffou » c’est une histoire jouée et dessinée, un spectacle de proximité, poétique et musical, sans artifices, simple et accessible.

Le mercredi 23 septembre 2026

de 14h00 à 15h00

payant tarif unique : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-23T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-23T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-23T14:00:00+02:00_2026-09-23T15:00:00+02:00

Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Créé en 1975 par Milena Salvini et Roger Filipuzzi, pluriculturel et polyvalent, le Mandapa offre un large panorama de spectacles du monde (musiques, danses, contes), dans leurs formes traditionnelles et ouvertes sur la création contemporaine.Paris

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/events/4136370506603563 https://www.facebook.com/events/4136370506603563



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