Informations pratiques

Cormoranche-sur-Saône

Piano du Lac

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Prix conseillée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-22 00:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux entre mini opéra pop et tragédie antique, Fossilis Fulgor et son équipage vous emmènent en virée intersidérale!

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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 97 10 contact@lac-cormoranche.com

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English :

Take a seat on the riverbank and set sail for a floating spectacle in a majestic world: somewhere between a mini pop opera and an ancient tragedy, Fossilis Fulgor and its crew will take you on an interstellar journey!

L’événement Piano du Lac Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle