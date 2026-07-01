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AGENDA · Cormoranche-sur-Saône

Piano du Lac Cormoranche-sur-Saône

mardi 21 juillet 2026 · Cormoranche-sur-Saône

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
chemin du Lac
Ville
01290 Cormoranche-sur-Saône
Département
Ain
Tarif
15 15 15 Prix conseillée

Cormoranche-sur-Saône

Piano du Lac

chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône Ain

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Prix conseillée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-22 00:00:00

Date(s) :
2026-07-21

Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux entre mini opéra pop et tragédie antique, Fossilis Fulgor et son équipage vous emmènent en virée intersidérale!
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chemin du Lac Cormoranche-sur-Saône 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 97 10  contact@lac-cormoranche.com

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English :

Take a seat on the riverbank and set sail for a floating spectacle in a majestic world: somewhere between a mini pop opera and an ancient tragedy, Fossilis Fulgor and its crew will take you on an interstellar journey!

L’événement Piano du Lac Cormoranche-sur-Saône a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle

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